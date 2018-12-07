Росгеология рассчитывает в 2019 году начать разведку 3-4 объектов на Арктическом шельфе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Росгеология рассчитывает получить до четырех нефтегазовых объектов на Арктическом шельфе для проведения геолого-разведывательных работ. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель генерального директора ОАО "Росгеология" Сергей Костюченко в рамках форума "Арктика: Настоящее и будущее".

"Мы надеемся, что, по крайней мере 3-4 нефтегазовых объекта мы будем иметь для работ на Арктическом шельфе для выполнения разведки в 2019 году", - сказал он.

Костюченко также отметил, что Минприроды РФ в лице Роснедр ежегодно предоставляет Росгеологии на доизучение 2-3 объекта. "Только что мы закончили 2 объекта: в Лаптевом море и в Курском. Кроме морских шельфовых территорий я бы сказал, что у нас ведутся большие объемы работ по транзитной зоне - между сушей и морем. Это наиболее перспективные районы, поскольку они более легко достижимы для постановки последующего бурения", - добавил он.

В отношении транзитных зон сейчас ведомство ведет разведку в устье Енисейского залива, по кромке шельфа.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.