Росгеология планирует начать разведку в Бахрейне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Росгеология планирует начать геолого-разведывательные работы в Королевстве Бахрейн. Об этом заместитель генерального директора ОАО "Росгеология" Сергей Костюченко рассказал в интервью ТАСС на форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

"Мы поддерживаем всесторонние связи с нашими зарубежными коллегами. Если говорить вообще о работах в акваториях, на шельфах, - то мы даже работали в Африке. У нас есть планы работы в Бахрейне", - сказал он, не уточнив подробностей.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.