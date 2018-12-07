Башкирская содовая компания увеличит компенсации территориям вблизи производства

УФА, 7 декабря. /ТАСС/. Башкирская содовая компания (БСК), которая рассматривает возможность разработки горы Куштау, увеличит компенсации близлежащим к производству территориям, сообщил в пятницу врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее БСК, которая производит 85% пищевой соды в РФ, заявила об истощении ресурсов на разрабатываемой сейчас горе Шахтау к декабрю 2022 года. Необходимыми качествами сырья обладает шихан - месторождение известняка в виде холма - Тратау, разработка которого ограничена статусом памятника природы. Как сообщили ТАСС в правительстве региона, власти и компания урегулировали этот вопрос: Тратау разрабатываться не будет. Альтернативным вариантом может стать гора Куштау.

"Считаю несправедливым объем компенсационных выплат, который содовиками предоставлялся близлежащим территориям. Поэтому мы убедили владельцев бизнеса в разы этот объем увеличить", - написал Хабиров, не уточнив размер выплат.

Комментарием предприятия по этому вопросу ТАСС пока не располагает.

По словам Хабирова, у горы Куштау нет охранного статуса, а разрешительные документы на начало разработки выданы еще в 2017 году. "Если запасы здесь подтвердятся - это приемлемый вариант решения проблемы. Разумеется, в любом случае БСК обязана придерживаться международных норм по экологичности - с полной рекультивацией и еще долгие десятилетия не затрагивая объекты туристической и другой социальной инфраструктуры, которые там находятся", - отметил врио главы.

Башкирская содовая компания была создана в городе Стерлитамак в 1940-х вблизи месторождения известняков - шиханов Шахтау, Тратау, Юрактау и Куштау. Запасов Шахтау хватило на 70 лет - к декабрю 2022 году, по данным компании, оно полностью истощится, поиски альтернативы начались в конце 1990-х.