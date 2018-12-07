ЦБ: страхование жизни замедлило рост, но достигло почти 30% страхового рынка

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Рост страхования жизни в РФ за 9 месяцев 2018 г. замедлился до 40,7% (на 15,8% меньше, чем годом ранее), однако остался самым быстрорастущим сегментом на страховом рынке, составив 29,7% от общих сборов страховщиков (на 5,7 п.п. больше, чем годом ранее) - 324,9 млрд рублей, следует из статистики, опубликованной на сайте ЦБ. В целом страховой рынок за три квартала вырос на 13,7% (годом ранее рост составил 8,7%) и достиг 1,093 трлн рублей.

Замедление роста рынка страхования жизни произошло за счет инвестиционного страхования жизни, которое снизило темпы роста до 42,9% с 63,9% годом ранее. Сборы по страхованию жизни заемщика выросли на 33,5% за счет роста кредитования, и составили 42,7 млрд руб. Страхование от несчастных случаев и болезней выросло на 30,3%, до 114,2 млрд рублей.

Выплаты по страхованию жизни выросли на 94,2%, до 32,4 млрд рублей, что связано с завершением ранее заключенных среднесрочных договоров (договоры по ИСЖ, которое является драйвером рынка, заключаются на срок 3-5 лет и предполагают полную выплату вложенной суммы - обычно 300-500 тыс. рублей - по риску дожития).

Общие выплаты рынка сократились на 6,7%, до 369 млрд рублей, что обусловлено сокращением выплат по ОСАГО на 30,8%, до 101,4 млрд рублей - в связи с расширением практики натурального возмещения вреда (восстановительного ремонта транспортного средства), а также более качественной работы по урегулированию убытков. Премии по ОСАГО почти не изменились, сократившись на 0,1% до 165,1 млрд рублей.