Новак: позиция Путина по сделке ОПЕК+ была одной из основных причин заключения соглашения

"Что касается Российской Федерации, то тут решающую роль играет, что президент Российской Федерации четко и последовательно поддерживает сотрудничество и договоренности между странами ОПЕК и "не ОПЕК". Очень важны контакты между лидерами стран, которые также между собой обсуждают такие сценарии и сотрудничество", - сказал он и напомнил, что совсем недавно на G20 состоялась встреча Путина и наследного принца Саудовской Аравии, на которой они обсудили ситуацию на рынке.

Министр также сообщил, что страны ОПЕК+ ожидают переизбыток предложения нефти на рынке в течение первого и второго кварталов 2019 года. "Мы оцениваем ситуацию на рынке сейчас как сложную. Из-за падения спроса мы видим, что будет наблюдаться переизбыток (предложения - прим. ТАСС) в течение I-II квартала", - сказал он. По его словам, решение ОПЕК+ будет способствовать стабилизации ситуации.

Новак отметил, что страны ОПЕК+ способны реагировать на любые ситуации на рынке нефти и влиять на них как ростом, так и сокращением добычи. "В течение последних двух лет наше сотрудничество показало свою эффективность, положительные результаты. Мы смогли преодолеть кризис 2015 года и показали, что мы можем не только сокращать, но и увеличивать добычу при необходимости. Этот инструмент работает как в одну, так и другую сторону", - сказал он.

По словам главы Минэнерго РФ, странам ОПЕК+ понадобилось больше времени для принятия решения о сокращении добычи нефти из-за более сложной ситуации на рынке, чем два года назад, когда было достигнуто аналогичное соглашение. "Действительно, в этот раз нам потребовалось больше времени для того, чтобы более точно оценить прогнозы и ситуацию на рынке. Более сложно даже было оценить ситуацию сегодня, чем два года назад, - сказал Новак. - Тогда был совсем кризисный период. Но что более важно - у нас стало больше неопределенностей за эти два года".

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