Минск настаивает на сохранении базовых условий сотрудничества с Москвой в нефтяной сфере

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Белоруссия считает неправильным изменение правил сотрудничества государств Евразийского экономического сотрудничества в нефтяной сфере, предлагая России сохранить базовые условия этих взаимоотношений, заявил в пятницу журналистам заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко.

"Мы считаем, что это не компенсация [потерь налогового маневра], а сохранение тех базовых условий, которые Россия нам предложила, с которыми мы согласились, и в одностороннем порядке менять правила игры в рамках союзнических отношений и в рамках Евразийского экономического союза мы считаем неправильным", - отметил белорусский вице-премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

Он напомнил, что в 2014 году вместе с договором о создании ЕАЭС были подписаны два белорусско-российских соглашения, которые выравнивали условия для нефтяных отраслей двух стран. "Эта цифра выравнивания (для Белоруссии - прим. ТАСС) фактически составляла $1,5 млрд ежегодно. С 2015 года Россия ввела так называемый налоговый маневр - снижение уровня экспортной пошлины и увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Эта дельта постоянно уменьшалась, и Беларусь с 2015 по 2018 год, по нашим расчетам, недополучила порядка $3,4 млрд экспортных пошлин", - заявил Петришенко.

По его словам, до этого Россия не вводила так называемый обратный акциз, который компенсирует снижение экспортных пошлин и увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Однако, пояснил вице-премьер, с 2019 года Россия приняла решение своим нефтеперерабатывающим заводам компенсировать это снижение, чтобы нефтепереработка оставалась выгодной. "У нас этого механизма на данный момент нет, мы окончательно не пришли к договоренности, но фактически, по нашим предварительным расчетам, до формирования единого рынка нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС до 2025 года мы будем терять где-то до $10 млрд", - сказал Петришенко.

Переговорный процесс

Вопрос компенсации потерь Белоруссии от налогового маневра на правительственном уровне стороны начали обсуждать в начале ноября. Рассматриваются два варианта компенсации: Россия предлагает межбюджетный трансферт, а Белоруссия, по словам премьер-министра республики Сергея Румаса, предпочитает "фиксацию этой компенсации в цене получаемой нефти". Как заявил ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия компенсирует потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли путем трансферта из федерального бюджета, если решение о компенсации будет принято. Стороны ранее договаривались решить вопрос к 15 декабря нынешнего года.

Как сообщил Петришенко, в начале следующей недели проведет переговоры группа на уровне вице-премьеров Белоруссии и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака. "Они собираются с учетом тех установок, которые дали президенты двух стран, и отработают подходы, после этого еще дополнительно будет встреча на уровне первого вице-премьера России Антона Силуанова. 13 декабря в Бресте пройдет заседание Совета Министров Союзного государства, там тоже главы правительств будут обсуждать эту тему. И как уже заявил наш президент, через неделю с учетом отработки на правительственном уровне Александр Лукашенко будет встречаться с президентом России", - сказал вице-премьер.

"Мы надеемся урегулировать оставшиеся аспекты, которые связаны с налоговым маневром", - заявил заместитель премьер- министра Белоруссии.