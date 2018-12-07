Авиабилеты по спецтарифу дальневосточного направления начнут продавать с конца 2018 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Авиабилеты по специальному тарифу на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России, а также между регионами, входящими в Дальневосточный федеральный округ, поступят в продажу в конце этого года. Об этом в пятницу сообщается на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"Билеты по специальному тарифу на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России, а также между регионами, входящими в Дальневосточный федеральный округ, можно будет приобрести ориентировочно со второй половины декабря", - говорится в сообщении.

Сейчаст идет заключение соглашений федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) с авиакомпаниями. "Авиакомпании подали заявки в Росавиацию на маршруты, которые они планируют осуществлять по специальным тарифам в следующем году. С каждой авиакомпанией будет заключено соответствующее соглашение. После их заключения билеты по субсидируемым тарифам поступят в продажу", - приводятся на сайте слова заместителя директора департамента инфраструктурных проектов Ирины Макановой.

В середине ноября правительством России изменены правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. В частности, была увеличена максимальная протяженность субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах до 3 тыс. км и до 1,5 тыс. км в других федеральных округах. Был также установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации (размер тарифа увеличивается в 1,25 раза).

Кроме того, предусматриваются расширение перечня субсидируемых маршрутов авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении с 57 до 125 маршрутов, круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам (ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря).

Был расширен и перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами, теперь это могут сделать многодетные семьи. Также купить билет по специальным тарифам в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

В 2018 году, по данным Росавиации, авиаперевозчики продали 444 тысячи билетов по специальному тарифу на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России.