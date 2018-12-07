МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Американская корпорация Facebook пока не планирует открывать отдельный офис в России, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Facebook готовится к открытию полноценного представительства в России.

"Facebook нацелен на работу с пользователями из России и продолжает свою деятельность в регионе. Региональный офис Facebook по работе со странами Центральной и Восточной Европы расположен в Варшаве. На данный момент изменений в работе офиса Facebook в регионе не планируется", - сообщила пресс-служба Facebook.

Ранее источники ТАСС сообщали, что первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко провел закрытую встречу с менеджерами интернет-компаний, где озвучил свое пожелание, чтобы работающие в РФ иностранные компании открыли свои представительства в стране. Речь, в частности, шла и об открытии российского представительства Facebook. Тогда представитель компании, присутствующий на встрече, сообщал, что в Facebook рассмотрят данное предложение.