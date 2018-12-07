"Яндекс" хочет к 2020 г. расширить аудиторию своих проектов в образовании более чем вдвое

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Компания "Яндекс" планирует к 2020 году увеличить аудиторию своих образовательных проектов более чем в два раза - более чем до 800 тысяч человек. Об этом сообщила ТАСС в пятницу генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина.

"На данный момент аудитория наших образовательных проектов - более 350 тыс. человек. До 2020 года планируется привлечь еще около 450 тыс. человек в возрасте от 10 лет", - сказала она после открытого занятия акции "Урок цифры" в гимназии "Сколково".

Образовательные сервисы "Яндекса" применяются в нескольких тысячах школ. Компания также сотрудничает с центрами дополнительного образования и ведущими вузами России, в том числе Московским и Санкт-Петербургским государственными университетами, НИУ ВШЭ, МФТИ, Дальневосточным и Уральским федеральными университетами и так далее. "Сейчас мы открываем бакалавриат и магистратуру в СПбГУ и готовим новый проект с Высшей школой экономики", - пояснила Бунина.

Кроме того, в планах у "Яндекса" - расширение географии проекта "Яндекс.Лицей" (это бесплатные двухгодичные курсы для учеников 8-го и 9-го классов, где школьников обучают программированию на примере языка Python). "Яндекс.Лицей" планирует открыться в еще 50 городах в следующем году, сейчас их уже 58 в России и Казахстане", - рассказала глава компании.

По словам Буниной, "Яндекс" всегда находится в поиске новых сотрудников. "Например, в команде беспилотника сейчас открыто более десяти вакансий" , - отметила она.

Всероссийская акция "Урок цифры" проходит 3-9 декабря. Участие в ней принимают более 20 тысяч школ. Ученикам с 1-го по 11-й класс предложено в игровой форме познакомиться с основами программирования и цифровыми технологиями.