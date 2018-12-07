ЦБ направил в Минюст указание по новым тарифам ОСАГО

Для легковых автомобилей физлиц коридор базовой ставки тарифа расширится на 20% вниз и вверх и составит 2746-4942 рубля вместо текущего диапазона 3432-4118 рублей. Для владельцев мотоциклов и мотороллеров тарифы снизятся на 10,9% и составят 694-1047 рублей вместо 867-1579 рублей, а также легковых автомобилей юридических лиц - снижается на 5,7%, ставка составит 2058-2911 рублей вместо 2573-3087 рублей. Тарифный коридор для такси расширится в обе стороны и составит 4110-7399 рублей, вместо нынешних 5138-6166рублей.

Также указание меняет систему коэффициентов для водителей по возрасту и стажу: водители будут разделены на 58 категорий по возрасту и стажу вместо действующих четырех. Для водителей 16-21 лет со стажем до 2 лет будет применяться максимальный коэффициент 1,87 (сейчас максимальный - 1,8), также с 1,8 до 1,87 увеличится коэффициент для полисов "мультидрайв" (без ограничения числа допущенных к управлению водителей). В новом указании предусмотрены скидки за стаж и возраст, самая большая - 7% (соответствует коэффициенту 0,93) будет установлена для водителей в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет. Действующая система ОСАГО скидок за стаж и возраст не предусматривает.

Также указание меняет систему присвоения коэффициента "бонус-малус" (скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии). Он больше не будет обнуляться при перерыве в вождении, скидка будет сохраняться. "КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов "бонус-малус", то ему будет присвоен самый низкий из них", - отмечали ранее в ЦБ. Это позволит исключить случаи двойного коэффициента и снизить риск ошибок.

В Банке России ранее заявляли, что рассчитывают на вступление в силу указания с января 2019 года.

Принятое указание - первый этап ценовой реформы ОСАГО, которая предполагает установление индивидуального тарифа, напомнили в ЦБ. "Предлагаемые изменения не позволят в полной мере уйти от уравнительного ценообразования в ОСАГО и перейти к индивидуальному тарифу для каждого водителя, поскольку для этого необходимо изменить закон. Но тем не менее они создадут возможности для применения более дифференцированного подхода к установлению тарифов и сделают систему ОСАГО более справедливой", - говорили ранее в ЦБ.