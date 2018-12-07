ФСЭГ: цена нефти как минимум до 2040 года не упадет ниже $60 за баррель

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует, что цена нефти как минимум до 2040 года не упадет ниже $60 за баррель, говорится в Global Gas Outlook 2040, подготовленном организацией.

Согласно графику, с текущих уровней нефть будет падать до 2022 года - до $61, после чего начнется рост.

В 2030 году цена нефти достигнет $70 за баррель и этот уровень будет придерживаться еще как минимум до 2040 года.

Добыча газа

ФСЭГ прогнозирует рост производства природного газа в мире на 1,7% ежегодно до 2040 года. "Ожидается, что общий рост производства составит 1,7% в год до 2040 года. Крупнейший вклад внесут США, Россия, Китай и Иран", - сообщается в прогнозе.

Производство газа в странах ФСЭГ, как ожидается, увеличится на треть, достигнув примерно 2 трлн куб. м к 2040 году.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. На их долю приходится до 70% мировых доказанных запасов газа.

Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.

Мировой спрос на газ

ФГЭС прогнозирует рост мирового спроса на газ к 2040 году на 46% - до 5,43 трлн куб. м. "Мировой спрос на природный газ увеличится на 46% - с 3,7 трлн куб. м в 2017 году до 5,43 трлн куб. м в 2040 году", - отмечается в документе.

Наибольший вклад в прирост спроса дадут выработка электроэнергии и промышленный сектор.

При этом доля природного газа в мировом энергобалансе возрастет к 2040 году с нынешних 22% до 26%.