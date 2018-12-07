В Danske bank изменен состав совета директоров в связи с делом об отмывании денег

ТАСС, 7 декабря. Внеочередное общее собрание акционеров Danske bank, оказавшегося в центре скандала из-за возможного отмывания денег его отделением в Эстонии, изменило состав совета директоров компании. Об этом в пятницу сообщается на сайте банка.

"На внеочередном общем собрании акционеров Danske bank в пятницу 7 декабря 2018 года в совет директоров были избраны Карстен Дюбвад и Ян Торсгорд Нильсен, - говорится в сообщении Danske bank. - На совете директоров сразу после собрания акционеров Карстен Дюбвад был избран председателем, а Кэрол Сарджент и Ян Торсгорд Нильсен - вице-председателями совета".

Предыдущий глава совета директоров Уле Андерсен на собрании ушел в отставку. Кандидатуру Карстена Дюбвада, который занимал пост главы Конфедерации промышленников Дании, на пост председателя совета директоров предложила A.P. Moller Holding, контролирующая около 21% акционерного капитала банка.

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в восемь миллиардов долларов.

В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава Danske bank Томас Борген.

Danske bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов превышает пять миллионов.