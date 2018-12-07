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Общественники и прокуратура займутся поиском нарушений в проверках бизнеса Петербурга

Стороны также планируют вести работу по совершенствованию предпринимательского законодательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Некоммерческое партнерство "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" и прокуратура Санкт-Петербурга займутся выявлением проблем бизнеса, в том числе связанных с нарушениями при его проверках. Соответствующее соглашение о сотрудничестве стороны подписали в пятницу в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба "Агентства стратегических инициатив" (АСИ).

"Подписанный документ позволит объединить усилия "Клуба лидеров" и прокуратуры Санкт-Петербурга по выявлению проблемных кейсов бизнеса и их устранению. Речь идет о выявлении нарушений в деятельности контрольно-надзорных органов, незаконных проверках бизнеса, развитии конкуренции, незаконном размещении торговых объектов. Соглашением также предусмотрена совместная работа по совершенствованию предпринимательского законодательства", - говорится в сообщении АСИ.

"Клуб Лидеров" на протяжении пяти лет выявляет реальные нарушения и получает объективную обратную связь от бизнеса через мониторинг принятых государством мер - "контрольные закупки". В генеральной прокуратуре России создана рабочая группа по защите прав предпринимателей.

"Соглашение позволит синхронизировать работу в этой области и совместно выработать подходы, при которых бизнесу будет не страшно, а, самое главное, "выгодно" обращаться в прокуратуру Санкт-Петербурга при явных нарушениях, например, со стороны контрольно-надзорных органов.

"Клуб лидеров" в Петербурге и Ленинградской области мог бы стать "точкой сбора" таких сигналов от бизнеса. А мы в свою очередь на федеральном уровне, в генеральной прокуратуре, будем их внимательно разбирать и устранять", - цитирует слова директора направления "Новый бизнес" АСИ Артема Аветисяна.

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