Разработчики аэротакси объяснили падение аппарата во время тестового полета в "Сколково"

Директор по развитию "Бартини дизайн" Илья Ханыков сказал журналистам, что аппарат упал при взлете, пояснив происшествие несколькими факторами. "Данное падение - первый результат в рамках работы нашей новой лаборатории аэротакси. Первая гипотеза [о причинах] заключается в том, что в этой конкретной ситуации мы слишком затянули ожидание между последним прогревом и взлетом, в том числе отвлеклись на общение с гостями мероприятия. Если в данную погоду положить на такой же промежуток времени обычный телефон на землю, он также окажется разряженным. При использовании литий-ионной энергетики нужно внимательно учитывать температурный режим", - отметил он.

По словам Ханыкова, на анализ технических показателей этого полета потребуется какое-либо время. "В реальных живых условиях мы более детально сможем оценить, в том числе, сколько времени закладывать на те или иные операции. Так и должна проходить наша работа: в реальных условиях", - заключил представитель разработчика.

О лаборатории городских полетов

Как пояснили ТАСС в "Сколково", цель проекта по созданию лаборатории городских полетов, открытой для всех участников отрасли аэротакси, - полностью исследовать вопросы функционирования нового вида транспорта в черте города и подготовить всю необходимую инфраструктуру для движения электролетов вертикального взлета и посадки. Ожидается, что новый вид транспорта в будущем снизит количество пробок в мегаполисах, существенно сократит время городских поездок и уменьшит уровень загрязненности окружающей среды. "До мая 2022 года мы планируем проработать все нужные регламенты и требования, откатать инфраструктуру. И после подведения финальных итогов наши партнеры смогут выходить на рынок с полностью готовым продуктом", - привела пресс-служба центра слова сити-менеджера "Сколково" Максима Шейфеля.

Лаборатория должна найти технологические решени по таким направлениям, как летательные аппараты, операционные протоколы, системы управления воздушным движением, зарядные станции, площадки для взлета и посадки. Потребуется объединить более 25 технологий и добиться, чтобы машина подключалась к зарядной станции, зарядная станция к электрическим сетям, чтобы машина взлетала и совершала полет под руководством интегрированной в службу гражданской авиации системы.

На примере аппарата аэротакси "Бартини" представители лаборатории оценивают стоимость производства одного аппарата в первые годы производства от $250 тыс. В дальнейшем, с ростом спроса, возможно значительное снижение рыночной стоимости. Применяться новый вид транспорта сможет в развлекательно-туристическом бизнесе, транспорте для МЧС, скорой помощи и работе оперативных служб, а также как городской массовый транспорт.

Также в "Сколково" пояснили, что в 2019 году международный альянс воздушной мобильности McFly.aero. начнет строительство на территории инновационного центра нескольких взлетно-посадочных площадок, создающих наземную инфраструктуру для аэротакси. Это позволит начать на практике отрабатывать технологию единой воздушно- транспортной системы, а также приступить к детальному обсуждению вопросов законодательного регулирования отрасли и условий предоставления транспортных услуг аэротакси.

Инновационный центр "Сколково" начал создаваться по решению государства с 2010 года как кластер развития исследований, разработок и коммерциализации их результатов. Проект развития центра осуществляет одноименный фонд.