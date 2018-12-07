"Группа ГАЗ" надеется на переходный период при реализации решений по поддержке автопрома

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" вместе с другими автопроизводителями рассчитывает на переходный период с сохранением существующих льгот при реализации решений, представленных в пятницу после совещания о реформе господдержки автопрома с вице-премьером Дмитрием Козаком. Об этом ТАСС рассказала вице-президент "Группы ГАЗ" Елена Матвеева.

"Мы удовлетворены глубиной обсуждения, которая была сегодня достигнута на совещании по вопросам автопрома. Дмитрий Козак с большим вниманием отнесся к проблемам, связанным с неотработанностью механизма КПМК (корпоративная программа международной конкурентоспособности - прим. ТАСС), и к предложению автопрома установить переходный период с сохранением на этот период действующей системы мер поддержки экспорта", - сказала Матвеева.

Она отметила, что "Группа ГАЗ" поддерживает решение о том, что специнвестконтракты (СПИК) остаются основным инструментом стимулирования инвестиций в отрасли, в привязке к обязательствам по локализации, которая сохраняется в качестве критерия для доступа к господдержке.

Ранее 7 декабря Козак провел совещание с главами компаний - автопроизводителей. От автопрома принимали участие наиболее крупные иностранные и отечественные игроки, включая "АвтоВАЗ", "Группу ГАЗ" и "КамАЗ". По его итогам он объявил, что стороны в целом договорились о новых параметрах субсидирования автопрома между правительством и компаниями отрасли и должны будут закончить установление правил в течении недели.

В частности, Козак отметил, что заключать специнвестконтракты и получать льготы смогут только автопроизводители, которые будут наращивать уровень своей локализации. Также он говорил о проекте "Международная кооперация и экспорт" (в бюджет на него заложено 420 млрд рублей до 2024 года, которые пока не распределены - прим. ТАСС), в котором смогут участвовать только автопроизводители, заключившие СПИК. Также будет сохранена компенсация утильсбора, в независимости от уровня локализации.