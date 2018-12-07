Система выдачи электронных виз заработает в новых субъектах ДФО с июня 2019 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подготовило проект постановления правительства РФ о распространении механизма электронных виз на международные аэропорты двух новых субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) - Республики Бурятия и Забайкальского края. Предполагается, что на территории этих регионов электронный визовый порядок начнет действовать в июне 2019 года, сообщила в пятницу пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Президент России Владимир Путин 3 ноября подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в ДФО, который теперь объединяет 11 регионов. Правительству РФ поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом.

"Проект решения о распространении механизма электронных виз на эти два региона нами уже подготовлен. С 1 июня 2019 года по электронной визе можно будет прибывать и в эти два региона", - приводит пресс-служба ведомства слова замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова.

Как пояснил замглавы Минвостокразвития, механизм электронной визы был разработан для того, чтобы нарастить туристический поток из сопредельных стран в регионы Дальнего Востока, а также через упрощение процедуры получения российской визы стимулировать иностранных инвесторов работать на Дальнем Востоке.

Как пояснил начальник отдела госполитики, администрирования и развития пунктов пропуска Министерства транспорта РФ Максим Князькин, пункты пропуска в международных аэропортах Читы и Улан-Удэ имеют все необходимое техническое оснащение. Подготовленный документ согласован Минтрансом России.

Об электронных визах

Программа выдачи электронных виз работает в РФ с 1 августа 2017 года. Для получения электронной визы необходимо зайти на страничку консульского департамента МИД РФ и заполнить заявление, указав свое имя, паспортные данные и приложив фото. После получения электронного документа его нужно распечатать и, въезжая на территорию РФ, показать сотрудникам пограничной службы в пункте пропуска.

В настоящий момент въехать в Россию по новому механизму можно через девять пунктов пропуска в Приморье - аэропорт Кневичи, морские пункты пропуска Владивосток, "Зарубино" и "Посьет", железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", а также пункты автомобильного пропуска "Полтавка" и "Турий Рог".