Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туроператора приостановила полеты

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туристического оператора "Жемчужная Река" с 20:00 мск пятницы приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку пассажиров в ряд российских мегаполисов, сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов.

"С 20 часов по московскому времени 7 декабря компания приостанавливает программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов "Жемчужной Реки" по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово, Москву. Это вынужденные меры в связи с долгами туроператора", - сказал он.

Систематические нарушая график платежей, туроператор накопил задолженность за фактически выполненные авиарейсы в Хайкоу и Санью, не оплатил предстоящие авиарейсы и не покрыл депозит. "ИрАэро" уведомила Федеральное агентство по туризму РФ, а также Минтранспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта России о сложившейся ситуации и скорейшей необходимости принятия соответствующих мер, отметил Крупнов.

В связи с отменой полетов за 7 декабря иногородние пассажиры авиарейса Челябинск - Хайкоу до 12 часов мск субботы размещены авиакомпанией в гостинице Челябинска. Пассажиры, ожидающие вылета из Хайкоу в Челябинск, будут перевезены 8 декабря. Находящимся в Хайкоу и Санья туристам, планирующим в скором времени возвращение домой, рекомендуется взаимодействовать непосредственно с горячей линией ассоциации. По данным авиакомпании, в Хайкоу сейчас находится около 1,5 тыс. туристов "Жемчужной реки", пояснил заместитель гендиректора.

"Авиакомпания "ИрАэро" до 20 часов мск - времени закрытия банка - ожидала поступления платежа туристического оператора "Жемчужная река" согласно ранее предоставленного платежного графика. К сожалению для всех, этого не случилось", - добавил Крупнов.

Ранее сообщалось, что новые рейсы в города Хайкоу и Санья популярного у туристов китайского острова Хайнань были запущены авиакомпанией в 2018 году. Партнером "ИрАэро" выступает туроператор "Жемчужная река". ТАСС пока не располагает комментарием представителей туроператора.