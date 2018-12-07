Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало Facebook

РИМ, 7 декабря. /ТАСС/. Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало на €10 млн компанию Facebook за использование данных пользователей в коммерческих целях. Об этом сообщил в пятницу новостной телеканал Rai News 24.

Нарушения компанией законодательства были обнаружены в ходе начавшихся в апреле проверок. Речь идет о разных рекламных предложениях, которые получают пользователи соцсети.

Представители Facebook выразили надежду на то, что смогут прояснить все спорные вопросы с итальянским ведомством. "Наши пользователи полностью сами распоряжаются своей информацией, и в этом году мы сделали еще более прозрачными наши условия пользования и регистрации, чтобы прояснить, как мы используем данные", - заявили в компании.

В марте Facebook оказалась в центре громкого скандала после публикации материала газеты The New York Times, в котором говорилось о передаче данных о пользователях соцсети ныне уже закрытой Cambridge Analytica. Эта британская аналитическая фирма оказывала услуги по проведению избирательных кампаний в интернете, анализируя политические предпочтения людей в соцсетях. По разным оценкам, в распоряжении Cambridge Analytica оказались персональные данные примерно 87 млн человек.