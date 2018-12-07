Правила поддержки экспорта для промышленности РФ планируется разработать до конца 2018 г.

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ планирует до конца 2018 года разработать новые правила поддержки экспорта для российской промышленности. Об этом журналистам в пятницу сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Процесс внедрения новых современных инструментов - он непрерывен. Это постоянно происходит, мы стараемся вместе с бизнесом, с правительством, с другими органами федеральной исполнительной власти формировать инструменты, которые были бы направлены на развитие промышленности, а с учётом поставленной президентом задачи на сегодняшний день ещё и увеличить экспортный потенциал. Поэтому мы сегодня завершаем работу по национальному проекту поддержки экспорта и до конца года мы должны выпустить правила по мерам поддержки", - сказал он.

По словам министра, разработка мер поддержки по конкретным сферам будет проходить в диалоге с бизнесом. "Что касается совершенствования инструментов мер поддержки по другим отраслям, в целом по отраслевому сегменту, межотраслевые, мы всегда стараемся максимально унифицировать и оптимизировать для бизнеса возможности. Поэтому это будет процесс постепенный, и естественно мы будем проводить консультации с бизнесом так, чтобы это было максимально всем удобно", - добавил Мантуров.

В новость в 23:03 внесена правка - в заголовке и лиде "2019 год" заменен на "2018 год".