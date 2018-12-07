Глава МИД Австрии: "Северный поток - 2" сможет диверсифицировать поставки газа

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" является экономическим проектом, который может диверсифицировать поставки газа. Об этом заявила в пятницу корреспондент ТАСС министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Я придерживаюсь такого же мнения, как глава германского правительства. Это экономический, деловой проект, и решения по нему целиком должны принимать компании", - отметила Кнайсль, отвечая на вопрос об отношении к проекту "Северный поток - 2".

По ее словам, в то время как все решения по газопроводу должны принимать представители бизнеса, задача политиков - объяснять, что принесет реализация этого проекта. "Должно быть много разных возможностей [для поставок газа], чтобы была диверсификация, и газ поставлялся потребителям разными путями", - подчеркнула Кнайсль, отвечая на вопрос, какие преимущества может принести "Северный поток - 2" с учетом роста спроса на газ в ближайшие годы.

Глава МИД Австрии принимала в пятницу в Вене участие в конференции на тему презентации прогноза развития глобального рынка газа до 2040 года Global Gas Outlook 2040, подготовленного Форумом стран - экспортеров газа (ФСЭГ).