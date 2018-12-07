Аль-Фалех заявил, что регулирование рынка нефти Саудовской Аравией важно для США

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Действия Саудовской Аравии по регулированию нефтяного рынка имеют большое значение для США. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.
"Я верю, что чем больше растет производство нефти и газа в США, тем более важным для США становится то, что Саудовская Аравия продолжает регулировать рынок", - сказал аль-Фалех. Он отметил, что сейчас, когда экспорт нефти из США впервые превысил импорт, можно было бы предположить, "что США больше не нужна Саудовская Аравия". Однако сегодня для США важно иметь партнера, который может стабилизировать рынок, поскольку "ставки выросли", считает министр.
По словам аль-Фалеха, американские производители "наверняка чувствуют облегчение" из-за того, что действия Саудовской Аравии позволяют им уверенно прогнозировать ситуацию в 2019 году. "Президент Трамп проанонсировал свою энергетическую политику: он хочет, чтобы производство нефти и газа в США росло. Мы ничего не имеем против, мы хотим облегчить процесс. Надеюсь, что мы сможем расти вместе, не за счет друг друга", - подытожил министр.
В пятницу агентство деловых новостей Bloomberg, ссылаясь на данные министерства энергетики США, сообщило, что США на прошлой неделе продали на 211 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в день больше, чем импортировали.