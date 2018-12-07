Росатом: соглашение с компанией из ЮАР не накладывало на стороны обязательств

ПРЕТОРИЯ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Подписанное в июле соглашение о сотрудничестве в области ядерной медицины между Росатомом и Корпорацией по атомной энергии ЮАР (NECSA), фигурировавшее в числе причин отставки в пятницу ее совета директоров, не налагало на стороны никаких обязательств. Об этом представитель российской госкорпорации заявил в специальном комментарии, предоставленном по просьбе ТАСС.
"Наше соглашение перечисляет направления сотрудничества, но не накладывает на стороны обязательства в рамках международных правовых норм или законодательств обеих стран", - отмечается в сообщении. Как указал представитель российской госкорпорации, подписанный документ между Rusatom Healthcare (интегратор Росатома в области радиационных технологий в медицине) и NECSA, лишь создавал необходимую нормативно-правовую базу для изучения потенциальных возможностей и анализа условий реализации совместных проектов.
В частности, российская и южноафриканская сторона обсуждали возможное строительство двух инновационных растворных реакторов и циклотрона для производства радиации в медицинских целях. "Ядерная медицина стремительно расширяет свое применение по всему миру и играет ключевую роль в ранней диагностике рака и других неинфекционных заболеваний", - подчеркивается в комментарии.
"Подписание меморандумов о взаимопонимании с иностранными структурами вопреки указаниям учредителей" стало одной из причин для смены совета директоров NECSA, о которой объявил в пятницу министр энергетики ЮАР Джефф Радебе. Руководство корпорации также было обвинено в финансовых и административных нарушениях, несогласованных зарубежных поездках и распространении вводящих в заблуждение заявлений для прессы. Вместо Келвина Кемма новым главой правления корпорации стал Роб Адам, в 2006-2012 годах занимавший пост ее генерального директора.