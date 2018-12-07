Минпромторг предложил ввести отраслевые лимиты на субсидирование перевозок для экспортеров

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает установить отраслевые лимиты для субсидирования транспортировки на экспорт продукции российских производителей, в частности, машиностроение должно получить до 36,9% выделенных на эти цели средств. Проект соответствующего постановления опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, еще до 28,3% субсидий предлагается выделить металлургическим предприятиям, до 16,5% - химической промышленности, до 7% - лесопромышленному комплексу, 5% - фармацевтической и косметической отрасли, 3,3% - предприятиям легкой промышленности, еще 3% - прочим.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что реализация программы по поддержке экспортно-ориентированных организаций путем субсидирования транспортировки стала самой востребованной и эффективной среди подобных мер поддержки экспортеров. В 2017-2018 годах (по данным на 1 декабря) такую поддержку получили более 230 организаций, а общий объем поставок продукции превысил 408 млрд рублей, указывается в документе.
При этом Минпромторг подчеркивает, что по итогам действия программы в 2017-2018 годах субсидия является глубоко дефицитной, наблюдается отраслевая несбалансированность выборки субсидии, недостаточная результативность предоставления субсидии по отдельным отраслям.
Ранее в пятницу вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с автопроизводителями сообщил о проекте постановления по регулированию субсидий. В соответствии с ним, будет сохранена логистическая субсидия для автопроизводителей, при этом она будет распространена не на текущий экспорт, а под стимулирование наращивания поставок за рубеж. Формула будет учитывать и текущий объем экспорта для смягчения условий тем компаниям, у которых уровень локализации и так достаточно высок.