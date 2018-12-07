На бирже Нью-Йорка Dow Jones 7 декабря рухнул на 550 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Промышленный индекс Dow Jones к закрытию биржевой сессии в пятницу (24:00 мск) упал на 550 пунктов или на 2,21% до отметки 24396. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 2,17% или на 59 пунктов до 2637, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 207 пунктов или на 2,88% до 6981.

Падение индексов превратилось в обвал, констатировала газета The Wall Street Journal, отметив, что особенно сильно пострадали компании, ориентированные на экспорт, в частности высокотехнологичные Apple, Intel и Nvidia, а также компании, занимающиеся производством техники, такие как Deere, Cartepillar и General Electric, акции которых упали в среднем на 3%. Цена барреля нефти сорта WTI с поставкой в январе упала на 0,13% до $52,54 за баррель. Как заявил в интервью информационному агентству Bloomberg руководитель департамента инвестиций компании Brym Mawr Trust Co Эрни Чичилиа, "на рынке происходит переоценка ценностей: к тем акциям, которые еще недавно считались успешными, теперь относятся по-другому".

Одной из причин снижения индексов стали противоречивые заявления представителей администрации США по вопросам торговли с Китаем, отметила телекомпания CNN. С одной стороны глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил в пятницу в интервью телекомпании CNBC о том, что арест финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций по Ирану, вряд ли скажется на ходе американо-китайских переговоров по торговле. Однако в тот же день глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в интервью CNN заявил о том, что тарифы на товары из КНР будут повышены, если соглашение по торговле не будет достигнуто в течение 90 дней.

"Мы слышим противоречивые заявления от представителей администрации, - привела CNN мнение руководителя департамента стратегии в инвестиционной компании B.Riley FBR Арта Хогана. - Непонятно, к чьему мнению следует прислушиваться - один сигнал противоречит другому". Со своей стороны глава департамента операций в инвестиционной компании Themis Trading Джо Салуччи в интерью CNN подчеркнул, что "участники рынка испытывают неуверенность".

В минувший четверг в середине торговой сессии индекс Dow Jones рухнул более чем на 600 пунктов в связи с тем, что участники рынка опасались последствий ареста финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций по Ирану. Однако к моменту закрытия сессии в четверг ситуация практически нормализовалась.