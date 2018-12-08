Telegraph: британские спецслужбы усилят давление на российских предпринимателей

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы Великобритании намерены усилить давление на шестерых российских предпринимателей, которых они считают близкими к руководству России. Об этом со ссылкой на источники в британской разведке сообщила в субботу газета The Daily Telegraph .

По словам собеседника издания в правительственных кругах, Лондон стремится к тому, чтобы сузить богатейшим российским предпринимателям "пространство для маневра" и ведения бизнеса, а также ограничить имеющиеся у них возможности для свободного передвижения по Европе. The Daily Telegraph указывает, что в представленный премьер-министру Терезе Мэй список включены Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

Издание утверждает, что план противодействия данным предпринимателям будет частью ответных мер Великобритании на инцидент в Солсбери, ответственность за который Лондон возлагает на Москву.

Отношения двух стран резко ухудшились после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии 4 марта в городе Солсбери. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России, на основании чего Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.