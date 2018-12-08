Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%

Россия в 2019 году привлечет почти на 20% иностранных рабочих меньше, чем в 2018 году

Отмечается, что потребность в привлечении иностранной рабочей силы в 2019 году в России составляет 81% от потребности, определенной на 2018 год

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