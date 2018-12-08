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Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%

По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт российских товаров увеличился на 44,3%

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд. Об этом говорится в докладе, опубликованном в субботу Главным таможенным управлением КНР.

Объем экспорта из Китая в РФ за данный период увеличился на 12% и превысил $43,45 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР поднялся на $44,3% - до $53,78 млрд.

В ноябре товарооборот двух стран составил $9,9 млрд.

Объем торговли между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8% в годовом выражении, до $84,07 млрд.

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