Кабмин внес в Госдуму законопроект о стимулировании добычи редких металлов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на стимулирование добычи редких металлов. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

"Принятие законопроекта позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов освоения редкометалльных месторождений, организовать дополнительное производство редких металлов, создать новые рабочие места", - говорится в документе.

В соответствии с законопроектом, предлагается снизить с 8% до 4,8% ставку НДПИ при добыче руд редких металлов, образующих собственные месторождения, в которых редкие металлы являются основными компонентами. Также мера касается редких металлов, являющихся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых и многокомпонентных комплексных рудах.

Для стимулирования добычи документом предусмотрено применение понижающего коэффициента, характеризующего особенности добычи редких металлов, равного 0,1.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 29 ноября 2018 года.

Как указывали ранее в кабмине, в настоящее время внутренний спрос российских предприятий на редкие металлы практически полностью удовлетворяется за счет импорта, а сформированный в стране масштабный минерально-сырьевой потенциал редких металлов не реализуется. Отмечаются высокие потери редких металлов, добываемых попутно с другими видами полезных ископаемых.