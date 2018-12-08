В Росрыболовстве сообщили о двукратном снижении цен на красную икру

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. К концу 2018 года цены на красную икру в России снизились в два раза в виду обильного улова лосося на Дальнем Востоке. Об этом во Владивостоке в субботу журналистам сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Илья Шестаков: в этом году мы перешагнем порог 5 млн тонн вылова

Ранее в 2018 году по итогам лососевой путины глава Росрыболовства заявил, что в ведомстве ожидают падения цен на красную икру в связи с высоким объемом вылова рыбы.

"Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых", - сказал Шестаков. отметив, что за всю историю наблюдений было поймано 675 тыс. т красной рыбы - рекордный объем.

Глава Росрыболовства также добавил, что подобного результата удалось достичь в том числе благодаря принимаемым мерам по рыбоохране, что положительно сказывается на заполняемости нерестилищ. Кроме того, вклад внесли меры по регулированию лова, а также запрету дрифтерных сетей и т. д.

Ранее ведомство сообщало о росте экспорта красной икры из Приморского края в КНР, Японию и Южную Корею в 2018 году на 43%.