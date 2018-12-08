Володин на конференции в Иране призвал совместно противостоять протекционизму США

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Россия совместно с Китаем, Ираном, Афганистаном, Турцией и Пакистаном должны объединиться против ограничительной политики США, состоящей в возведении торговых барьеров и введении санкций. Об этом заявил в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на второй конференции спикеров парламентов шести стран по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

"Нам необходимо совместно противодействовать реализуемой Соединенными Штатами Америки политике протекционизма, возведения торговых барьеров, санкций и ограничений", - сказал он.

По словам Володина, для развития торгово-экономического сотрудничества странам-участницам форума следует совместно обеспечить правовые условия для межбанковских операций, взаиморасчетов в национальных валютах, а также принять меры для защиты инвестиций и оптимизировать процедуру движения товаров через границу.

Для достижения этих целей необходимо развитие интеграционных проектов, отметил Володин. "Например, на базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), создания большого Евразийского партнерства с участием ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества", - предложил он.

Первая конференция руководителей парламентов шести стран по вопросам борьбы с терроризмом и межрегионального взаимодействия прошла 24 декабря 2017 года в Исламабаде (Пакистан). Володин возглавляет представительную делегацию Госдумы, на полях форума в Тегеране также запланированы двусторонние встречи председателя со спикерами парламентов Афганистана, Пакистана и Турции.