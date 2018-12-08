Губернатор Колымы: федеральная субсидия компенсирует затраты региона на топливо

ТАСС, 8 декабря. Магаданская область компенсирует финансируемые за счет заемных средств затраты региона на топливо с помощью субсидий на сумму более 271, 6 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Об этом в субботу сообщил ТАСС губернатор Колымы Сергей Носов.

Правительство РФ выделило более 8,6 млрд рублей дотаций 12 регионам на обеспечение сбалансированности их бюджетов, в том числе - на компенсацию расходов ЖКХ, связанных с ростом цен на мазут и уголь.

"С выделением дополнительных средств мы фактически закроем дефицит бюджета федеральными субсидиями, частично компенсируем те затраты [на топливо], которые не были заложены в бюджете, а финансировались за счет заемных средств", - сообщил Носов.

По словам главы региона, в области не было денежных средств на оплату текущих поставок мазута, дизельного топлива и угля. Поставки на Колыму осуществлялись за счет заемных средств. "В связи с тем, что Магаданской области не хватало 1,5 млрд рублей на эти цели, мы открывали кредитную линию, чтобы не оставить Колыму без тепла", - уточнил Носов.

Ранее сообщалось, что из всех выделенных из федерального бюджета средств более 3,666 млрд рублей получит Приморье, свыше 1,9 млрд - Мурманская область, около 914,5 млн - Камчатка, более 567 млн - Бурятия, более 448 млн - Хабаровский край, более 271,6 млн - Магаданская область, свыше 268,7 - Амурская область, более 243,5 млн - Карелия, около 234 млн - Республика Коми, почти 40 млн рублей - Астраханская область, более 36 млн - Забайкалье и более 9,7 млн рублей - Томская область.

Согласно заключенному соглашению между Магаданской областью и коммунальными предприятиями, региональные власти должны субсидировать часть энергоснабжающих компаний на поставку топлива. Однако выделять их в нужном объеме каждый месяц на практике не получалось, в результате чего и появился долг.