Силуанов: российскую экономику перестало "колбасить" от изменения мировых цен на нефть

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экономику России стало заметно меньше "колбасить" от влияния внешних факторов, в том числе от изменения ситуации с ценами на нефть. Об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов на сессии "Экономика роста" съезда партии "Единая Россия".

"Если помните, как раньше нас колбасило от изменения цен на нефть. Все это приводило к изменениям уровня курсовых соотношений, изменению инфляции. Сейчас эта зависимость, конечно, есть, но совершенно на других качественных уровнях. То есть изменение цен на нефть, изменение внешних условий мы замечаем гораздо меньше, чем все это было три года назад", - сказал он.

По словам Силуанова, созданы прогнозируемые стабильные условия для работы бизнеса, прогнозируемость экономической политики.

В то же время российская валюта 7 декабря усилила рост к доллару и евро на фоне резкого увеличения стоимости нефти, которое началось после договоренностей стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки на полгода.

В частности, курс доллара снизился на 75 копеек, до 66,21 рублей, а курс евро - на 73 копеек, до 75,37 рублей. При этом до активизации роста цен на нефть российская валюта снижалась к доллару и евро примерно на 0,2%-0,3%.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пятницу выросла на 4,4% и составила $62,85 за баррель.

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