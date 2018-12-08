Силуанов заявил, что российские регионы зарегулированы задачами из центра

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Субъекты РФ сегодня зарегулированы, так как почти все задачи от федерального центра закреплены на уровне соглашений и конкретных показателей. Такое мнение выразил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на XVIII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"Регионы, можно даже сказать, зарегулированы, потому что на каждое мероприятие есть соглашение с субъектами РФ, есть соответствующий трансферт регионам и соглашение, а под это соглашение - куча показателей. Получается так, что регионы все больше и больше теряют свою самостоятельность, потому что все говорится из центра", - сказал он.

Силуанов подчеркнул, что все задачи, которые ставит правительство, транслируются регионам через соглашения.

"И у регионов своего собственного ресурса, и резерва на свою собственную политику становится все меньше. Задачи, которые ставятся федеральным центром, должны транслироваться регионам. С одной стороны, это правильная абсолютно позиция, а с другой стороны - они все выполняют наши общие цели, и на собственный маневр мало что остается", - считает первый вице-премьер.