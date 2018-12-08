Кудрин предложил дополнить ВВП показателями, формирующими ощущение счастья

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает нужным при расчете ВВП учитывать индикаторы, формирующие ощущение счастья у граждан. Такое мнение он высказал на Общероссийском гражданском форуме.

"Что становится индикаторами развития страны? Это вовлеченность гражданина или все, что связано с развитием конкретного человека, - конечно, бедность, продолжительность жизни, преодоление неравенства, свобода выбора… Я как экономист как раз сегодня за то, чтобы мы дополнили валовые показатели другими", - сказал Кудрин, отметив, что экономисты должны учитывать и измерять показатели, которые влияют на уровень счастья.

"В мире несколько ключевых индексов развития, в том числе глобальных. Каждый из них имеет свои особенности - где-то больше связан с развитием свободы, где-то с развитием благосостояния, где-то с неравенством в разных сферах", - отметил он.

Весной ВЦИОМ провел опрос, согласно которому свыше 80% россиян считают себя счастливыми людьми. Среди главных причин этого россияне назвали наличие семьи, детей, хорошее самочувствие и любимая работа. Уровень счастья россиян в последний год находится на максимальных отметках за всю историю измерений.