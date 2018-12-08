Топилин уверен, что после 45 лет можно найти работу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Минтруда РФ Максим Топилин уверен, что после 45 лет в России можно найти работу и есть специальные программы, направленные на обучение граждан старшего возраста.

"Нюта сказала, что невозможно найти работу после 45 лет. Я не могу с этим согласиться. Возможно найти работу. Если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы", - сказал он в субботу на дискуссионной площадке "Качество жизни" на XVIII съезде партии "Единая Россия", комментируя высказывание руководителя Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основателя Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюту Федермессер.

Глава Минтруда также напомнил, что с 2019 года выделяется 5 млрд рублей на переобучение лиц предпенсионного возраста. "Никогда в России не выделялось 5 млрд рублей специально на обучение граждан пожилого возраста", - подчеркнул он.