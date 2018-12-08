Силуанов заявил, что налоговую нагрузку в России не будут повышать в течение шести лет

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство не будет повышать налоговую нагрузку на бизнес ближайшие 6 лет, но некоторые налоговые решения, стимулирующие развитие бизнеса, будут приняты. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на съезде партии "Единая Россия".

"Мы не будем повышать налоговую нагрузку, однозначно, но внутри налоговой системы будет определенная настройка. Мы видим, что необходимо стимулировать через налоги те решения, которые требуют поддержки. И я уверен, что в течение шестилетнего периода такие стимулирующие решения будут", - сказал он.

Силуанов отметил, что правительство, предоставляя налоговые преференции, также будет строже требовать с бизнеса исполнения налогового законодательства. "Мы говорим о том, что через улучшение администрирования происходит выравнивание конкуренции между предприятиями. Те, которые сегодня в тени и не платят налоги, должны [начать] это делать. И это задача не только наполнения бюджета, но и в первую очередь задача нормальных, равных условий для бизнеса", - добавил первый вице-премьер.

Ранее Силуанов неоднократно подчеркивал, что после последних налоговых изменений, в частности повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% с 2019 года, налоговая нагрузка на бизнес будет зафиксирована на шестилетний период.