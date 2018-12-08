Кабмин скоординирует работу центра, регионов и бизнеса для выполнения указа президента

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ в 2019 году должно скоординировать работу центра, регионов и бизнеса для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ, и национальных проектов. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на XVIII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"У нас все есть - ресурсы есть, понимание, что делать, есть бизнес, есть регионы, есть федеральный центр, и они сами по себе все существуют. Нам не хватает, чтобы мы вот эти основные элементы сложили в одну конструкцию и начали вместе работать. И такую задачу мы ставим себе на следующий год", - сказал он.

По его словам, необходимо обеспечить координацию усилий бизнеса, регионов и федерального центра. "И вот такую задачу мы себе ставим на следующий год, чтобы обеспечить связь между основными игроками, которые бы обеспечили выполнение задач указа [майского указа президента РФ] и обеспечение темпов роста. Как мы будем это делать? Через коммуникации между правительством и бизнесом, правительством и регионами", - отметил первый вице-премьер.

Такое взаимодействие будет со следующего года постоянным, чтобы власти могли слышать, что необходимо регионам и бизнесу для решения задачи по ускорению темпов экономического роста, добавил он.