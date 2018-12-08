"Единая Россия" организует парламентский контроль за реализацией нацпроектов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" организует парламентский контроль за реализацией национальных проектов на федеральном и региональном уровнях. Об этом заявил в субботу первый вице-спикер Госдумы от "Единой России" Александр Жуков, выступая на дискуссионной площадке "Экономика роста" в рамках съезда единороссов.

"Парламентский контроль [за реализацией нацпроектов] - важная вещь, мы его можем организовать как на федеральном уровне, так и на уровне заксобраний", - сказал он, напомнив, что практически во всех региональных заксобраниях "Единая Россия" имеет большинство.

Жуков сообщил о договоренности партии со Счетной палатой на федеральном уровне "особое внимание уделить национальным проектам". "Потому что выделены огромные деньги и от того, как они будут использованы, будут складываться отношения народа, людей и власти", - полагает он. В этой связи Жуков считает "актуальной задачей для партии" организацию парламентского контроля за реализацией нацпроектов.

Парламентарий обратил внимание, что нацпроекты "связаны с жизнью каждого конкретного человека", затрагивая проблемы здравоохранения, образования. Поэтому, убежден он, необходимо сделать так, чтобы нацпроекты "уже с самого первого года реализации" достигли конкретного результата, видного людям.