Глава Рязанской области считает, что регионы должны участвовать в разработке нацпроектов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Регионы РФ не участвовали в разработке нацпроектов, поэтому введение персональной ответственности за их выполнение может усложнить подписание соглашений о распределении задач и финансирования. Необходимо, чтобы нацпроекты изначально разрабатывались при участии регионов, считает губернатор Рязанской области Николай Любимов. Такое мнение он высказал, выступая в субботу на сессии "Экономика роста" XVIII съезда партии "Единая Россия" в Москве.

Ранее на съезде первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, губернаторы со следующего года будут нести персональную ответственность за выполнение нацпроектов.

"Нас особо не спрашивали, когда формировали национальные и федеральные проекты <…> Теперь, после этих слов [о персональной ответственности губернаторов], неминуемо усложнится процесс подписания соглашений с регионами, потому что если мы не участвовали в разработке соответствующих показателей, как мы можем за это отвечать <…> Я бы предложил регионам участвовать именно на этапе разработки федеральным проектов", - сказал Любимов.