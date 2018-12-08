Гордеев предложил создать нацпроект по развитию села

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев считает необходимым перевести госпрограмму развития сельских территорий в статус национального проекта. Такую точку зрения он высказал в ходе съезда партии "Единая Россия".

"Есть у нас в кругах аграриев и однопартийцев мечта - все-таки госпрограмму [развития сельских территорий] превратить в национальный проект, так как это главный сегодня инструмент социально-экономической политики в стране. Это даст нам возможности объединить все уровни власти, отвечать за конкретные показатели. Я очень надеюсь, что госпрограмма после принятия перейдет в национальный проект", - сказал он.

По мнению Гордеева, опыт середины 2000-х годов показал, что национальный проект по сельскому хозяйству приводит к существенному прорыву в стране. "Нам очень важно сейчас провести линию между поддержкой производства и поддержкой вклада в жизнь на селе, имею в виду здесь решение задач и социальных, и инфраструктурных, и оказание помощи в строительстве жилья", - подчеркнул он.

Вице-премьер напомнил, что сейчас в России на развитие села выделяется около 15 млрд рублей в год. "Чтобы вы понимали, на один сельский район - это, грубо, в среднем 7-8 млн рублей. Это, конечно, не решение главной проблемы", - считает он. Вице-премьер отметил, что из-за того, что показатели качества жизни на селе в полтора-два раза ниже аналогичных показателей в городе, оттуда идет отток населения.

"За последние 20 лет налоговая база сдвинулась в Москву, обескровлены муниципальные сельские районы. Большинство регионов не имеют самостоятельной финансовой политики, да и не имеют финансовой возможности решать задачи села", - сказал он. По мнению Гордеева, Министерство финансов России фактически запрещает дотационным регионам развивать сельское хозяйство, говоря о том, что у них не хватает на это денег и надо решать в первую очередь социальные задачи. В результате все деньги сосредотачиваются в городах, резюмировал вице-премьер.

Нацпроект поддержали в Госдуме

Позицию Гордеева поддержал на съезде вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. По его словам, разрабатываемая по поручению президента государственная программа "Развитие сельских территорий" должна получить статус национального проекта, а итогом работы должно стать качественное улучшение жизни людей.

"Все вместе мы должны активно включиться в разработку параметров этой программы с тем, чтобы понять, что недостаточно эффективно работало в текущей программе", - отметил он, предупредив, что "цифры не должны быть абстрактными".

Неверов считает необходимым, чтобы в разработанной программе "каждый регион, каждое село, деревня увидели, где, когда будет построена школа, отремонтирован или построен Дом культуры, появится фельдшерско-акушерский пункт, когда будет отремонтирована дорога". Он также призвал достичь максимального показателя по удельному весу сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования.

Вице-спикер напомнил, что ключевая задача "Единой России" - реализация программы, с которой партия шла на выборы. "Есть раздел "Россия - аграрная сверхдержава", и многое было уже сделано. Но самое важное, что должно быть за экономическими показателями и цифрами, - нужды и потребности людей, которые живут на селе", - заключил он.

Агентство по развитию

Гордеев также отметил необходимость создать в России федеральное агентство по развитию сельских территорий.

"Очень бы хотелось, чтобы появилось специальное федеральное агентство по развитию сельских территорий при Министерстве сельского хозяйства, руководитель агентства был бы заместителем министра сельского хозяйства России. Чтобы мы могли здесь объединить усилия всех министерств и ведомств", - сказал он.

Гордеев также отметил, что запланированная реализация государственной программы по развитию сельских территорий должна объединить ресурсы по линии всех заинтересованных министерств и ведомств. Особую важность при этом будет иметь создание современных сельских населенных пунктов, которые будут соответствовать стандартам XXI века, добавил вице-премьер.