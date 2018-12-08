Роструд разработал "робота" для проведения электронных проверок работодателей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Роструд разработал "робота" для проведения проверок работодателей в электронном виде, который будет запущен с внесением в законодательство соответствующих поправок. Об этом сообщил в субботу журналистам глава надзорного ведомства Всеволод Вуколов в кулуарах XVIII съезда "Единой России".

"Мы готовы предложить технологию электронного взаимодействия с работодателями. Принятие необходимых поправок в действующее законодательство позволит приступить к проведению проверок в электронном виде с использованием "робота", разработанного Рострудом", - сказал он.

По его словам, ведомство продолжает активно работать в направлении внедрения электронных технологий в контрольно-надзорную деятельность.