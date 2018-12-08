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XVIII съезд "Единой России"

Роструд разработал "робота" для проведения электронных проверок работодателей

Глава надзорного ведомства Всеволод Вуколов отметил, что принятие необходимых поправок в законодательство позволит приступить к проведению таких проверок

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Роструд разработал "робота" для проведения проверок работодателей в электронном виде, который будет запущен с внесением в законодательство соответствующих поправок. Об этом сообщил в субботу журналистам глава надзорного ведомства Всеволод Вуколов в кулуарах XVIII съезда "Единой России".

"Мы готовы предложить технологию электронного взаимодействия с работодателями. Принятие необходимых поправок в действующее законодательство позволит приступить к проведению проверок в электронном виде с использованием "робота", разработанного Рострудом", - сказал он.

По его словам, ведомство продолжает активно работать в направлении внедрения электронных технологий в контрольно-надзорную деятельность.

Теги
Вуколов, Всеволод ЛьвовичРоссияXVIII съезд "Единой России"
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