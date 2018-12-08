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Кудрин: соглашение ОПЕК+ ограничит развитие частных компаний в России и рост экономики

Глава Счетной палаты отметил, что снижение добычи является временным решением для стабилизации цен

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти окажет лишь временное стабилизационное влияние на рынок вместе с тем ограничит развитие частных компаний в РФ и экономический рост в стране. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Снижение добычи в рамках решения ОПЕК+ - это временное решение и временная стабилизация цен. Я всегда не был сторонником участия [России] в этих соглашениях. Это создает временные доходы, но снижает мотивации для повышения производительности в добывающих сферах, продаже и переработке, снижает стимулы в экономической и бюджетной политике", - сказал он.

Кудрин подчеркнул, что такое соглашение является ограничением для развития. "Мы частным компаниям запрещаем наращивать добычу, это [вызовет] снижение темпов экономического роста России", - отметил он.

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