Вопрос компенсации Минску потерь от налогового маневра в России обсудят 11 декабря

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает на положительное для себя решение вопроса предоставления Россией компенсации в связи с проведением налогового маневра в нефтяной сфере, очередные переговоры по этой теме состоятся 11 декабря. Об этом заявил в субботу первый заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Посыл, который мы слышали от глав государств в Санкт-Петербурге [на заседании Высшего Евразийского экономического совета], говорит о том, что это будет [компенсация]", - отметил первый вице-премьер белорусского правительства, слова которого приводит агентство БелТА.

Ляшенко сообщил, что очередные переговоры по этому вопросу у него состоятся 11 декабря с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

Россия и Белоруссия с начала ноября обсуждают механизм компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли, который предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Белорусский минфин подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят около $300 млн при цене на нефть $70 за баррель, а в течение 6 лет - около $10 млрд. Рассматриваются два варианта компенсации: Россия предлагает межбюджетный трансферт, а Белоруссия, по словам премьер-министра республики Сергея Румаса, предпочитает "фиксацию этой компенсации в цене получаемой нефти".

Как заявил ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия компенсирует потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли путем трансферта из федерального бюджета, если решение о компенсации будет принято. Стороны ранее договаривались решить вопрос к 15 декабря нынешнего года.