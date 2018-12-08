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Иран подтвердил намерение ускорить вступление в силу соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

Ранее ЕАЭС и Тегеран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли для увеличения торгового оборота между странами

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан подтвердил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным намерение своей страны ускорить вступление в силу соглашения ЕАЭС и Ирана по зоне свободной торговли (ЗСТ).

"Иранская сторона подтверждает намерение обеспечить скорейшее вступление в силу временного соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", - передал слова министра журналистам один из участников встречи, которая проходит в субботу в рамках второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

ЕАЭС и Иран подписали в мае временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.

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