В Белоруссии возбудят уголовные дела по факту незаконных поставок молока в Россию

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии возбудят уголовные дела в связи с мошенничеством при поставках белорусской молочной продукции в Россию. Об этом заявил в субботу журналистам в Москве генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк перед совещанием в посольстве Белоруссии с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности.

"Сейчас мы проводим прокурорскую проверку и результатом почти на 100% явится возбуждение уголовных дел по этому поводу", - отметил глава надзорного ведомства, которого цитирует агентство БелТА. Конюк уточнил, что поводом для уголовных дел послужила ситуация, когда белорусское предприятие направляло молочную продукцию в Россию в адрес мошеннической структуры.

В ходе совещания генпрокурор сообщил, что с 2015 года проведено более 470 проверок исполнения законодательства о внешнеэкономической деятельности, 477 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности. По фактам противоправных действий, повлекших причинение ущерба белорусским предприятиям, возбуждено 85 уголовных дел, 26 из них - в отношении иностранных граждан.

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко на совещании в посольстве констатировал сокращение объемов просроченной дебиторской задолженности у белорусских субъектов хозяйствования со стороны их российских контрагентов. Вице-премьер уточнил, что по состоянию на 1 октября просроченная дебиторская задолженность в торговле с Россией снизилась по сравнению с началом 2018 года почти на 7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - на 10,5%.