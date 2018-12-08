Орешкин: инфляция в на конец 2018 года выйдет за пределы прогноза

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России на конец 2018 года превысит прогнозный показатель в 3,4% и составит 3,9-4%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах съезда "Единой России".

"Наш прогноз - 3,4%, понятно, что [инфляция в этот прогноз] не укладывается. Но вот то, что это будет цифра порядка 3,9-4% на конец года, - это то, что мы видим сейчас", - сказал он.

При этом Орешкин отметил, что большое значение в ускорение инфляции внес рост цен на овощи.

"Если смотреть базовую инфляцию, очищенную от сезонности, она находится ниже уровня в 4%, то есть здесь никаких рисков для ценовой динамики мы не видим. Да, будет, конечно же, эффект от НДС в начале следующего года - он абсолютно ожидаем, он будет носить краткосрочный характер. Пока базовая инфляция устойчиво находится на уровне 4% и даже чуть ниже", - добавил глава Минэкономразвития.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в ноябре 2018 года ускорилась до 0,5% с 0,4% месяцем ранее. При этом в годовом выражении рост потребительских цен по итогам ноября составил 3,8% против 3,5% в октябре. Для сравнения - инфляция в ноябре 2017 года была на уровне 0,2%, а в годовом выражении составляла 2,5%.