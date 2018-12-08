Минэкономразвития сохраняет прогноз цены нефти в 2019 году в $63 за баррель

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ сохраняет прогноз по цене на нефть в 2019 году на уровне около $63 за баррель, он учитывает новые договоренности в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах съезда "Единой России".

"У нас прогноз на следующий год - $63 за баррель (официальный прогноз - $63,4 доллара за баррель - прим. ТАСС), мне кажется, он абсолютно адекватен в той ситуации, которая сейчас сложилась на глобальном рынке, в том числе учитывает то решение, которое было принято в Вене на этой неделе", - сказал он.

Министр добавил, что новая сделка ОПЕК+ не будет сильно влиять на цены на нефть, но поможет избежать излишней волатильности на рынке и обеспечит долгосрочную стабильность. "Она значима с точки зрения долгосрочной стабильности рынка, я не думаю, что она окажет какие-то кардинальные долгосрочные влияния на цены, скорее, это вопрос снижения краткосрочной волатильности для цен", - пояснил он.

Благодаря сделке ОПЕК+ рынок нефти будет более стабильным, отметил Орешкин. "Долгосрочно цена зависит от долгосрочного уровня издержек, динамики мировой экономики, спроса на энергетические ресурсы, структуры спроса. Таким краткосрочным изменением уровня добычи можно вот эти избыточные колебания вверх-вниз, которые периодически происходят, сглаживать и делать рынок более стабильным и предсказуемым", - подчеркнул министр.

Глава Минэкономразвития добавил, что в будущем параметры сделки возможно необходимо будет корректировать в соответствии с ситуацией, которая будет складываться на рынке. "В любом случае требуется периодическое изучение ситуации. Понятно, что если ситуация будет как-то резко меняться в ту или иную сторону, никто не мешает [министрам ОПЕК+] собраться раньше. Соответственно, если ситуация будет развиваться полностью предсказуемо, то и пересмотр через полгода может оказаться определенной формальностью", - считает Орешкин.

Сделка ОПЕК+

Как ранее сообщалось, переговоры членов ОПЕК и других стран - экспортеров нефти, завершились в пятницу договоренностью снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первой половине 2019 года.

По оценке министра энергетики РФ Александра Новака, цена нефти в диапазоне от $55 до $65 за баррель в будущем может быть самой сбалансированной как для производителей, так и для потребителей. По его словам, сохранение цены на нефть, которая сейчас складывается на рынке, и ее меньшая волатильность наиболее благоприятны для России как с точки зрения поступления доходов в бюджет, так и для балансировки ситуации на внутреннем рынке.