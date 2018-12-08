Минфин не рассматривает возможность дифференциации возмещения НДС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ не рассматривает возможность установления предприятиям различных ставок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте в зависимости от степени переработки ими сырья в целях дополнительного наращивания экспорта. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы сейчас такие предложения не рассматриваем", - сказал он.

Ранее с такой инициативой выступил Минпромторг РФ. Как сообщила пресс-служба министерства, подобный механизм эффективно работает в Китае: по экспорту сырья и традиционно высококонкурентной продукции НДС не возмещается, продукции низких переделов - возмещается частично, высоких переделов - НДС возмещается в полном размере. Так, при экспорте бористой стали предприятию возмещается 0% пункта из 17% НДС, а при экспорте текстильной продукции - полный возврат в объеме 17%.

Представители министерства отмечали, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и другим ведомствам разработать методику оценки фискальной нагрузки на предприятия в зависимости от доли добавленной стоимости в создаваемой ими продукции и провести соответствующую оценку.