Крым отменил решение о ликвидации оператора Керченской паромной переправы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Крыма одобрило решение минтранса республики об отмене процедуры ликвидации ООО "Морская дирекция", которая с 2014 года осуществляла функции оператора Керченской паромной переправы. Об этом говорится в опубликованном распоряжении Совмина региона.

Керченская переправа до ввода Крымского моста была единственной автотранспортной артерией, которая соединяла Крым с другими регионами России. В январе этого года Совет министров Республики Крым принял решение о ликвидации "Морской дирекции" в срок до 1 июня 2018 года. После открытия в мае Крымского моста для легкового транспорта и автобусов, паромная переправа использовалась в основном для грузоперевозок. Для грузовиков транспортный переход через Керченский пролив открыли с 1 октября этого года, с 15 октября "Морская дирекция" прекратила продажу билетов на паромы.

"Одобрить решение министерства транспорта Республики Крым, осуществляющего от имени Республики Крым полномочия единственного участника [высшего органа] общества с ограниченной ответственностью "Морская дирекция" <…> об отмене процедуры ликвидации ООО "Морская дирекция", - говорится в распоряжении крымского Совмина, опубликованном на официальном сайте регионального правительства.

В Минтрансе Крыма причины такого решения ТАСС не прокомментировали.

ООО "Морская дирекция" была учреждена в конце 2014 года автономной некоммерческой организацией "Единая транспортная дирекция", которая после воссоединения Крыма с РФ была оператором перевозок пассажиров через Керченский пролив. С 1 января 2015 года на "Морскую дирекцию" возложили функции по обеспечению работы Керченской переправы. С 3 декабря 2015 года компания передана правительству Республики Крым.