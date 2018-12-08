Власти готовы погасить долги завода в Торжке при передаче в собственность Тверской области

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Тверской области готовы погасить долги по заработной плате перед работниками Торжокского вагоностроительного завода при передаче предприятия в собственность региона. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава региона Игорь Руденя в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

Ранее руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате. Долг Торжокского вагоностроительного завода перед 582 работниками составляет 87,4 млн рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Тверской области Игорю Рудене проработать с собственниками соответствующих предприятий региона вопрос ликвидации задолженности по зарплатам.

"Сейчас заводом управляет структура Сбербанка. Ведем переговоры - либо передать этот завод инвесторам, либо передать в областную собственность. Если это будет передача завода в собственность региона, - то мы готовы этот долг погасить", - сказал Руденя.

В 2016 году из-за долга свыше 950 млн рублей завод в Торжке был признан банкротом, основная часть сотрудников сокращена. На сегодняшний день вагоностроительный завод находится в процессе ликвидации.