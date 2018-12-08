Глава Новгородской области: бюджет региона потребует сокращения непрофильных расходов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бюджет Новгородской области на 2019 год потребует от региона политики жесткой экономии и сокращения непрофильных расходов, чтобы соблюсти исполнение майского указа президента. Об этом сообщил в субботу ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия".

"В связи с майским указом президента возникают образовательные структуры, организации, которые нужны в рамках исполнения указа, поэтому выросли расходы. Потому что они создаются за счет федерального бюджета, а содержание ложится на региональный. Это, безусловно, потребует от нас сохранения политики жесткой экономии и политики сокращения непрофильных расходов - например, мы очень внимательно следим сейчас, чтобы у нас сокращались расходы на "коммуналку", - рассказал глава региона, отвечая на вопрос, пришлось ли региону на следующий год сокращать расходы.

Бюджет Новгородской области на 2019 год был принят 28 ноября, планируемые доходы составили 31,2 млрд рублей, расходы определены в размере 31,6 млрд рублей. Дефицит носит технический характер, так как регион ожидает от Министерства финансов РФ поступления компенсации части выпадающих доходов от отмены налога на движимое имущество. Кроме того, более 4 млрд рублей регион получит из федерального бюджета на софинансирование реализации национальных проектов.

Бюджет Новгородской области на 2018 год был сформирован как бездефицитный, и, по словам губернатора, региону удалось исполнить заданные параметры. Кроме того, ожидается рост доходов. "Безусловно, доходы региона вырастут, думаю, еще и в этом году появятся серьезные дополнительные доходы в бюджете - за счет налоговой базы и за счет дополнительных трансфертов из федерального бюджета", - рассказал Никитин.

Глава региона добавил, что к концу года ожидается снижение государственного долга в соответствии с соглашением с Министерством финансов РФ. "В объемах соглашения мы его будем снижать, это около 100 млн рублей. Мы работаем над снижением стоимости долга, неоднократно делали перекредитовки в банке и существенно снизили ставки за полтора года почти на 1,5%", - добавил Никитин. Сумма госдолга области на 1 января 2018 года составила 15,8 млрд рублей, на дату последнего опубликованного отчета, 1 октября 2018 года он не изменился.